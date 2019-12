Um seine Abhängigkeit von Googles Android zu verringern, arbeitet Facebook einem US-Medienbericht nach an einem eigenen Betriebssystem. Mit an Bord ist ein Microsoft-Veteran. Schon einmal, vor mehr als sechs Jahren, hatte Facebook an einer Art eigenem Betriebssystem gewerkelt - allerdings ohne Erfolg. Der Social-Media-Riese hatte sich dann entschieden, ganz auf Googles Android zu setzen. Damit soll jetzt aber Schluss sein. Mit der Entwicklung eines eigenen Betriebssystem will sich Facebook dieser Abhängigkeit entledigen, wie das Portal The Information berichtet...

Den vollständigen Artikel lesen ...