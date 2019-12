Rund 1000 Juden und Jüdinnen kommen zu einem bundesweiten Treffen in Berlin zusammen. Sie seien für Deutschland unverzichtbar, ruft ihnen der Bundespräsident zu.

Die jüdische Gemeinde in Deutschland ist nach den Worten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein unverzichtbarer Teil des Landes, ihr Schutz eine zentrale Aufgabe des Staates. "Diese Republik ist nur dann vollkommen bei sich, wenn Juden hier vollkommen sicher sind", erklärte der Bundespräsident zur Eröffnung des Jüdischen Gemeindetages am Donnerstag in Berlin.

"Dieses Land ist für uns alle nur dann ein Zuhause, wenn sich auch Juden hier zu Hause fühlen", betonte der Bundespräsident bei der Eröffnung des Treffens mit mehr als 1000 Teilnehmern. Das Judentum habe die deutsche Geschichte mitgeschrieben und mitgeprägt - "vor und nach der Shoa."

Unter dem Motto "In Deutschland zu Hause" kommen bis Sonntag Mitglieder jüdischer Gemeinden aus dem ganzen Land zusammen. Dazu hat der Zentralrat der Juden Diskussionen, Lesungen und Podiumsgespräche geplant.

Das Vertrauen der Juden in Deutschland sei in den vergangenen Jahren brüchiger geworden, sagte Steinmeier. "Wer fürchten muss, dass er auf offener Straße angegriffen, beschimpft oder bespuckt wird; wer erleben muss, dass seine Kinder auf dem Schulhof verhöhnt werden, der wird das Vertrauen kaum aufbringen können, auf andere zuzugehen, ...

