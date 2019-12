Angesichts der in diesem Jahr hohen Volatilität an den Aktienmärkten erfreut sich Gold als sichere Anlage großer Beliebtheit. In der EU wird der anonyme Kauf von Gold im nächsten Jahr jedoch deutlich eingeschränkt. Das steckt dahinter.? Gold bei Deutschen sehr beliebt? Obergrenze für anonyme Barkäufe wird stark gesenkt? Händler kritisiert MehraufwandGold als Anlage in Deutschland sehr beliebtWer Geld für die Zukunft anlegen möchte, der wird hinsichtlich möglicher Anlagestrategien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...