Zwei sehr positive Nachrichten gab es in den letzten beiden Tagen zur seit Jahren bestehenden, weitreichenden Pharmaforschungs-Allianz zwischen EVOTEC (DE0005664809) und dem weltführenden französischen Pharmakonzern SANOFI (FR0000120578) zu vermelden. Gerade, dass hierdurch die Nachhaltigkeit der Partnerschaft zwischen Evotec und Sanofi eine unzweifelhafte Bestätigung fand, beruhigte viele Investoren wie Anleger offenbar sehr und führte zu einem heutigen weiteren Aktienkursanstieg um 2 %, nachdem im Frühjahr 2020 Sanofi zunächst planmäßig seinen Rückzug aus dem gemeinsamen Wirkstoffforschungs- Joint Venture in Toulouse antreten und so für eine temporäre Umsatz- und Gewinnbelastung bei EVOTEC von rd. 20 Mio. Euro sorgen wird.

