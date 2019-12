Bis Anfang 2018 befand sich die Aktie von 3M in einer steilen Rallye und konnte allein im Jahr 2017 gut 45 Prozent an Wert auf ein Rekordniveau von 259,77 US-Dollar zulegen. An dieser Stelle drehte das Papier und fiel in einem ersten Schritt in den Unterstützungsbereich aus 2016 bei 182,27 US-Dollar zurück. Eine nachhaltige Stabilisierung misslang an dieser Stelle, im weiteren Verlauf ging es auf 150,79 US-Dollar bis Anfang Oktober zurück. Damit fiel die Aktie in den markanten Unterstützungsbereich aus Ende 2016 um 165,00 US-Dollar zurück und startete in der ersten Jahreshälfte eine volatile Stabilisierungsphase, die sich zunehmend als inverse SKS-Formation präsentiert. Zwar besteht noch immer der seit 2018 etablierte Abwärtstrend, die Chance auf eine nachhaltige Trendwende nimmt trotz der anhaltenden Seitwärtsphase aber merklich zu und bietet aus technischer Sicht vergleichbar vielversprechende Handelsansätze auf der Oberseite. Besonders der 200-Tage-Durchschnitt sollte nun einer engmaschigen Beobachtung unterliegen, dieser könnte nämlich das Sprungbrett für eine Kursrallye zu Beginn des neuen Jahres werden.

Sprungbrett EMA 200

