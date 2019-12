The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.12.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.12.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA J00A XFRA US48213U1051 JUST EAT UN.ADR 1/2LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA KBXA XFRA US4991801071 KNORR-BREMS. UNSP.ADRS1/4 EQ01 EQU EUR N

CA LS4D XFRA US54211N1019 LONDON ST.EX.UNSP.ADRS1/2 EQ01 EQU EUR N

CA PBDA XFRA US74365A3095 PROTALIX BIOTHERAP.DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 0WHS XFRA US92890T2050 WH GROU LTD SP.ADR /20 EQ01 EQU EUR N

CA AN7A XFRA VGG0335L2012 AMIRA NATURE FOODS DL-001 EQ01 EQU EUR N

CA 0QO XFRA VGG3218K1003 EVERARC HOLDINGS LTD EQ01 EQU EUR N