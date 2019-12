The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.12.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.12.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A254XT5 QUART HEIDES IHS 19/20 BD00 BON EUR NCA ERWA XFRA DE000A255D05 ERWE IMMOB.ANL 19/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB8AS6 BAY.LDSBK.IS. 19/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0V07 DZ BANK IS.A1250 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0WC0 DZ BANK IS.A1257 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T020 DEKA MTN IS.S.7692 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3704 LB.HESS.THR.CARRARA12A/19 BD00 BON USD NCA XFRA DE000HLB37X9 LB.HESS.THR.CARRARA12N/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4YJ8 LB.HESS.THR. IHS 19/27 BD00 BON EUR NCA XFRA USC07885AD50 BAUSCH HLTH 19/28 REGS BD00 BON USD NCA XFRA USC07885AE34 BAUSCH HLTH 19/30 REGS BD00 BON USD NCA XFRA USU01797AH90 ALL.DATA SYS 19/24 REGS BD00 BON USD NCA RZZ XFRA AU000000KSN7 KINGSTON RESOURCES LTD. EQ00 EQU EUR NCA CWAB XFRA CA1635992029 CHEMESIS INTL INC. O.N. EQ00 EQU EUR NCA ARB3 XFRA CA74337Q2009 PROGRESSIVE PLANET SOL. EQ00 EQU EUR NCA 59U XFRA CA91702V1013 URANIUM ROYALTY CORP. EQ00 EQU EUR NCA 0G3 XFRA CA92857Y1060 VIZSLA RESOURCES CORP. EQ00 EQU EUR NCA JRUD XFRA IE00BJ06C044 JPM I-US RES.ENH.I.E. DLD EQ01 EQU EUR YCA 36X XFRA KYG0519B1023 ASCENTAGE PHARM. DL-,0001 EQ01 EQU EUR NCA 2LE1 XFRA MHY235921357 EUROSEAS LTD DL -,01 EQ01 EQU EUR NCA AHR1 XFRA US04351G2003 ASCENA RETAIL GRP DL-,01 EQ01 EQU EUR NCA BMNU XFRA US05590Y1001 BM EUROP.UNSP.ADR /4 EQ01 EQU EUR NCA 2CVU XFRA US21244X1090 CONVATEC GRP UNSP.ADR /4 EQ01 EQU EUR NCA OSKU XFRA US4710591052 JAPAN EX UN.ADR 1/2 O.N. EQ01 EQU EUR N