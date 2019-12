FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.12.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSPYD XFRA IE00B6YX5D40 SPDR S+P US D.ARIST.ETF D 0.288 EURWRI XFRA US9396531017 WASHINGTON REIT SBI 0.270 EURSFU1 XFRA US7864492076 SAFEGUARD SCIENT. DL-,10 0.899 EURLTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.171 EURKOF1 XFRA US5006342092 KOREA FUND INC. DL-,01 0.064 EURGEC XFRA US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 0.009 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.120 EURAII XFRA US0123481089 ALBANY INTL A DL-,001 0.171 EURES9 XFRA US2921041065 EMPIRE ST.REA.TR.A DL-,01 0.094 EURBDSB XFRA ES0113860A34 BCO DE SABADELL A EO-,125 0.020 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.123 EURK2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.110 EURM8V XFRA US57164Y1073 MARRIOTT VAC.WORLD.DL-,01 0.485 EURSPY5 XFRA IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 1.087 EURSPYJ XFRA IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.184 EURS9O XFRA US8617801043 STONECASTLE FINL DL-,001 0.341 EURAMNA XFRA US02319V1035 AMBEV S.A. SP. ADR 0.105 EUR2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.098 EUROD6L XFRA DE000A0MS7D8 DEGUSSA BK PTF.PRIV.AKTIV 1.000 EUR1YD XFRA US11135F1012 BROADCOM INC. DL-,001 2.920 EURDYT1 XFRA US26817Q8868 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.135 EUR1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1 0.144 EURTABD XFRA IE00BG0J8L59 TABULA E.P.C.ETF(EO) GEOD 0.982 EURSPPD XFRA IE00B979GK47 SPDR S+P US DIV.ARIST.EOH 0.039 EUR