FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.12.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
EL5A XFRA US0426822039 AROTECH CORP. NEW DL-,01
ODDB XFRA JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPE.R.E.
6P6 XFRA US74102M1036 PRESIDIO INC. -,01
XFRA CA74337Q1019 PROGRESSIVE PLANET SOL.
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
EL5A XFRA US0426822039 AROTECH CORP. NEW DL-,01
ODDB XFRA JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPE.R.E.
6P6 XFRA US74102M1036 PRESIDIO INC. -,01
XFRA CA74337Q1019 PROGRESSIVE PLANET SOL.