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5-Tage-Chart
AROTECH
AROTECH CORPORATION Chart 1 Jahr
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AROTECH CORPORATION2,6420,00 %
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED3,510-2,09 %
PRESIDIO INC14,7000,00 %
PROGRESSIVE PLANET SOLUTIONS INC0,0030,00 %