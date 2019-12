FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.12.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 23.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.12.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.12.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SG8 XFRA JP3712800006 SHAKLEE GLOBAL GROUP INC.

MRU3 XFRA HK0000295763 RICH GOLDMAN HLDGS CONS.

P7D XFRA AU000000PRT5 PRIME MEDIA GROUP LTD.