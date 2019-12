Welche Themen sind am Freitagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: VW muss im Diesel-Skandal in Australien 77,4 Mio Euro Strafe zahlen, Galeria Karstadt Kaufhof steckt tief in den roten Zahlen und die Steuereinnahmen in Deutschland sind trotz trüberKonjunkturaussichten im November überdurchschnittlich stark gestiegen.

