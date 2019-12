Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) schliesst bei 104,95 EUR und Hauck Aufhäuser sagt 270 EUR Kursziel, Societe Generale 271,00 EUR. Die Analysten betrachten 2020, hören die Neujahrsrede des CEO Markus Braun, glauben offensichtlich den Ankündigungen eines "hervorragenden" 2019 und eines "noch besseren 2020", verbinden die Meldungen über immer neue Rekorde im Onlinehandel, mobile Payment und Wachstumsraten in den für Wirecard relevanten Märkten im oberen zweistelligen Prozentbereich - man denke nur an Aplle's 3 Milliarden Transaktionen mit ApllePay in einem Jahr mit Verdopplung zum Vorjahr. Die Bewertungen ...

