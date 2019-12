Diese klare Ansage formulierte einer der bekanntesten deutschen Ökonomen, Professor Sinn, ebenso eindeutig in der Sache wie in der Psychologie. Erschwerend kommt hinzu, dass die E-Mobility noch mehr Strom kostet und das ist mit Windkraft und Solar nicht zu packen. Schon ab Januar wird mit umfangreichen Initiativen von Politikern bzw. Parteien gerechnet. Dieses Thema verändert die deutschen Diskussionen radikal.



