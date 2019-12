Nur einen Tag nach Thomas Cook meldete auch der Kölner Reiseveranstalter Tour Vital Insolvenz an. Auch in diesem Fall will der Bund einspringen und betroffenen Pauschalurlaubern helfen.

Im Zuge der Thomas-Cook-Pleite will die Bundesregierung auch die Kunden eines weiteren insolventen Reiseanbieters finanziell entschädigen. Demnach soll analog zur Thomas-Cook-Regelung auch den 640 betroffenen Kunden des insolventen Anbieters Tour Vital geholfen werden, bestätigte ein Sprecher des Bundesjustizministeriums.

Der Kölner Reiseveranstalter hatte am 26. September - nur einen Tag nach den deutschen Thomas-Cook-Gesellschaften - Insolvenzantrag gestellt, die Kundengelder waren ebenfalls bei Zurich versichert. Aufgrund gesetzlicher ...

