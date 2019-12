Gestern berichtete DER AKTIONÄR darüber, dass die im sich dem Ende entgegen neigenden Jahr ohnehin schon stark gelaufene Gazprom-Aktie nun kurz vor einem weiteren Kaufsignal steht. Noch ist es in dieser Hinsicht nicht so weit, dafür hat der russische Energieriese in einer anderen Angelegenheit offenbar große Fortschritte erzielt.So haben sich Gazprom-Vorstand Alexej Miller sowie der russische Energieminister Alexander Nowak mit der Ukraine eine Grundsatzeinigung über einen neuen Gasvertrag erzielt. ...

