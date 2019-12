Lumber Liquidators (LL): Aktie könnte zu Kursprung ansetzen

Nach Entspannung im Handelsstreit mit China: Spezialhändler für Hartholzböden Lumber Liquidators mit famoser Gap-Trading-Chance.

Symbol:ISIN: US55003T1079Der Kursverlauf zeigte sich sehr volatil und mit einem Minus von rund 11,6 Prozent für Aktionäre auch alles andere als zufriedenstellend. In der vergangenen Woche gab es eine Gap nach oben, mit anschließender Bullenflagge. Die Konsolidierung könnte jetzt nicht allzu weit vom 20er-EMA entfernt ihr Ende finden.Zu dem jüngsten Gap-Up hatten Nachrichten beigetragen, die mit dem vorläufigen Frieden im Handelsstreit mit China zusammenhängen. Lumber Liquiditators profitiert davon, dass Zölle für diverse Importe erst einmal vom Tisch sind. Vorsicht ist dennoch bei längerfristigen Trades angesagt: Das Unternehmen befindet sich aktuell nicht in der Gewinnzone. In der Vergangenheit hatten Probleme mit Umweltauflagen und Importbeschränkungen zu Gewinneinbußen und Kursabschlägen geführt.Ein Ausbruch über 10,25 USD und eine Stopp Loss bei 9,75 USD führen bei einem Kursziel von 11,25 USD zu einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1 bei diesem Gap-Trade. Insofern wäre es besser, wenn die Aktie noch ein paar Tage in der Spitze der Dreiecksformation verharren und noch etwas mehr Spannung für einen dann umso fulminateren Breakout aufbauen könnte. Falls wir dann zum Beispiel das Einsstiegssignal beim Schnittpunkt der Diagonale mit der 10-Dollar-Marke setzen könnten, wäre das CRV bei 4:1.Aussicht:Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/lumber-liquidators-aktie/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in LL.