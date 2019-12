Ball Corp - Abwärtstrend setzt sich fort, -20 % seit dem Jahreshoch, kommt jetzt der nächste Abverkauf?

Shortsetup

Symbol:ISIN: US0584981064Heute wollen wir uns ein amerikanisches Urgstein etwas genauer ansehen. Die Ball Corporation wurde bereits 1880 gegründet und hat bis heute ihren Hauptsitz in Broomfield, Colorado. Ursprünglich als Hersteller für Glasverpackungen aufgebaut, ist die Ball Corp. heute der weltweit größte Hersteller von Aluminiumdosen. Ein weiteres Betätigungsfeld ist die Luft- und Raumfahrttechnik, hier ist das Unternehmen ein bedeutender Zulieferer von Satelliten, Sensoren, Hochfrequenzsysteme und beliefert sowohl zivile, als auch militärische Abnehmer. Aktuell beläuft sich der Jahresumsatz auf 11,5 Mrd. USD, weltweit arbeiten in etwas 17.500 Mitarbeiter für den Konzern, die im abgelaufenen Jahr einen Gewinn von 557 Millionen USD erwirtschaften konnten. Charttechnisch befindet sich die Aktie seit dem Jahreshoch am 05.09. im Sinkflug und musste bereits 25 % an Wert einbüßen. Abverkäufe unter erhöhtem Volumen werden von schwachen, seitwärtsgerichteten Korrekturen unterbrochen, alle relevanten EMAs, sogar der 200er auf Tagesbasis wurden inzwischen nach unten verlassen und ein Abwärtstrend mit fallenden Hochs und fallenden Tiefs konnte sich etablieren.Zuletzt verpasste Analystenerwartungen was den Umsatz und den Gewinn betrifft dürften die Abwärtsbewegung noch verstärkt haben, größere Unterstützungen sind nicht in Reichweite, das Umsatzwachstum kam im letzen Quartal ebenfalls zum Erliegen und ein allgemein überhitzter Gesamtmarkt würde eine Korrektur vertragen. Hier ist meiner Meinung nach alles für einen guten Shorttrade angerichtet.Ein sehr schönes Shortsetup ergibt sich beim Bruch der Keilformation und Unterschreiten der Tagestiefs von Freitag letzter Woche bei 63,15 USD. Anleger sind mit einem Stopp Loss über der Konsolidierungsformation und über dem EMA 20 bei 65,20 USD gut beraten.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in BLL