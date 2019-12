Projekt in der Schweiz zur Förderung der digitalen Selbstverteidigung und Fokus auf Privatsphäre und Sicherheit

Die neu ins Leben gerufene Internet Society Foundation hat ihre ersten mittleren und großen Fördermittel (in einer Größenordnung von jeweils 12.000 bis 30.000 US-Dollar) an 13 bahnbrechende Projekte vergeben, die das Ziel verfolgen, die Vorteile des Internets in der ganzen Welt zu verbreiten.

Die Internet Society hat die Internet Society Foundation zur Förderung von Projekten gegründet, die die Lebensqualität der Menschen in aller Welt verbessern. Die Stiftung vergibt Mittel an Chapter der Internet Society sowie gemeinnützige Organisationen und Einzelpersonen, die sich für einen angemessenen Zugang zu einem offenen, weltweit verbindenden und vertrauenswürdigen Internet für alle einsetzen.

Aus den in diesem Jahr eingegangenen mehr als 40 Bewerbungen wurden 13 Projekte von einem Ausschuss ausgewählt, der die Projekte nach Kriterien wie Originalität und Innovation, Auswirkungen auf die Gemeinschaft und Nachhaltigkeit sowie technische Realisierbarkeit bewertet hat.

Folgende Projekte wurden als förderungswürdig ausgewählt:

30.000 Dollar für ein Projekt über das Internet Society Chapter in der Schweiz zur Schaffung eines urbanen Labors für kollektives Lernen und Öffentlichkeitsarbeit als Plattform, in die Experten und die breite Öffentlichkeit für wichtige Fragen der digitalen Selbstverteidigung mit besonderem Fokus auf Privatsphäre und Sicherheit eingebunden werden.



zur Schaffung eines urbanen Labors für kollektives Lernen und Öffentlichkeitsarbeit als Plattform, in die Experten und die breite Öffentlichkeit für wichtige Fragen der digitalen Selbstverteidigung mit besonderem Fokus auf Privatsphäre und Sicherheit eingebunden werden. 29.828 Dollar für die Errichtung einer gemeinschaftlich kontrollierten Technologieeinrichtung, die den Einwohnern von Harlem, New York, die Nutzung des Internets ermöglicht, um Nachrichten und Informationsprogramme für und über ihre Gemeinde zu produzieren und zu streamen. Dies ist eine wichtige Einrichtung für die unterversorgte Bevölkerung, der in der Vergangenheit die wesentlichen Möglichkeiten vorenthalten waren, positive Medieninhalte zu erstellen und zu verbreiten und ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Schätzungen zufolge haben fast 50% der New Yorker Bevölkerung in Sozialwohnungen daheim keinen Internetzugang.



die Nutzung des Internets ermöglicht, um Nachrichten und Informationsprogramme für und über ihre Gemeinde zu produzieren und zu streamen. Dies ist eine wichtige Einrichtung für die unterversorgte Bevölkerung, der in der Vergangenheit die wesentlichen Möglichkeiten vorenthalten waren, positive Medieninhalte zu erstellen und zu verbreiten und ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Schätzungen zufolge haben fast 50% der New Yorker Bevölkerung in Sozialwohnungen daheim keinen Internetzugang. 25.000 Dollar für ein Projekt in der Türkei für eine neue Generation digitaler Bürger, die sich nicht an Hassreden oder Cybermobbing beteiligen. Dies geschieht über eine Online-Plattform, Seminare, Workshops, Videos und Plattformen in sieben Regionen der Türkei.



für eine neue Generation digitaler Bürger, die sich nicht an Hassreden oder Cybermobbing beteiligen. Dies geschieht über eine Online-Plattform, Seminare, Workshops, Videos und Plattformen in sieben Regionen der Türkei. 30.000 Dollar für den Aufbau eines innovativen, quelloffenen, solarbetriebenen Gemeindenetzes in einem unterversorgten ländlichen Gebiet der karibischen Insel Dominica , deren Breitbandverbindung der Hurrikan Maria zerstört hatte. Im Hinblick auf die Ausfallsicherheit ist das neue Netz so konzipiert, dass es vor/nach einem Sturm leicht abgebaut bzw. wieder aufgebaut werden kann.



, deren Breitbandverbindung der Hurrikan Maria zerstört hatte. Im Hinblick auf die Ausfallsicherheit ist das neue Netz so konzipiert, dass es vor/nach einem Sturm leicht abgebaut bzw. wieder aufgebaut werden kann. 29.050 Dollar für die Identifizierung, Bewertung, Qualifizierung und Vernetzung von Projekten und Initiativen für intelligente Städte in Québec, Kanada. Das Projekt wird ein Diagnose- und Entscheidungsinstrument entwickeln, eine Webplattform schaffen, um Initiativen und bewährte Praktiken für intelligente Städte im Rahmen eines Qualifizierungswettbewerbs abzustimmen, und eine Konferenz für gewählte Amtsträger und lokale Akteure veranstalten, die in intelligenten Städten tätig sind.



Das Projekt wird ein Diagnose- und Entscheidungsinstrument entwickeln, eine Webplattform schaffen, um Initiativen und bewährte Praktiken für intelligente Städte im Rahmen eines Qualifizierungswettbewerbs abzustimmen, und eine Konferenz für gewählte Amtsträger und lokale Akteure veranstalten, die in intelligenten Städten tätig sind. 30.000 Dollar für die Einrichtung von WLAN-Zugangspunkten und eines netzunabhängigen Medienzentrums in der Mamaila Tribal Authority, Südafrika . Das Projekt wird zudem die Bildung gemeinschaftlicher Kompetenzen durch Schulungen in den Bereichen Cybersicherheit, Entwicklung von Inhalten, Unternehmertum sowie Bau, Betrieb und Wartung von Gemeindenetzen fördern.



. Das Projekt wird zudem die Bildung gemeinschaftlicher Kompetenzen durch Schulungen in den Bereichen Cybersicherheit, Entwicklung von Inhalten, Unternehmertum sowie Bau, Betrieb und Wartung von Gemeindenetzen fördern. 15.000 Dollar für die Vermittlung von Internetkenntnissen in Armenien für nicht oder unzureichend vernetzte Personengruppen (Menschen mit Behinderungen, ehemalige Sportler, Rentner und arbeitslose Schulabgänger). Das Projekt wird die Kompetenz im Bereich Internet und Social Media verbessern und gleichzeitig Schulungen zur Arbeitsplatzsuche im Netz und Gründung kleiner Unternehmen anbieten.



für nicht oder unzureichend vernetzte Personengruppen (Menschen mit Behinderungen, ehemalige Sportler, Rentner und arbeitslose Schulabgänger). Das Projekt wird die Kompetenz im Bereich Internet und Social Media verbessern und gleichzeitig Schulungen zur Arbeitsplatzsuche im Netz und Gründung kleiner Unternehmen anbieten. 15.000 Dollar für die Errichtung eines solarbetriebenen Gemeindenetzes in einer Bergregion im Südwesten Paraguays , wo viele Einwohner nur über kostspieligen Mobilfunk auf das Internet zugreifen können. In drei lokalen Schulen wird ein kabelloser Anschluss eingerichtet, die Lehrer werden technisch geschult und in den Gemeinden werden Workshops zur Produktion lokaler Inhalte angeboten.



, wo viele Einwohner nur über kostspieligen Mobilfunk auf das Internet zugreifen können. In drei lokalen Schulen wird ein kabelloser Anschluss eingerichtet, die Lehrer werden technisch geschult und in den Gemeinden werden Workshops zur Produktion lokaler Inhalte angeboten. 15.000 US-Dollar werden zur Stärkung von Engagement und Beteiligung der Datennutzer an der Politikgestaltung in Hongkong mithilfe des Open Data Index vergeben, der im September 2018 ins Leben gerufen wurde, um die Verfügbarkeit öffentlicher Daten zu untersuchen und bewährte Verfahren einzuführen.



mithilfe des Open Data Index vergeben, der im September 2018 ins Leben gerufen wurde, um die Verfügbarkeit öffentlicher Daten zu untersuchen und bewährte Verfahren einzuführen. 12.322 Dollar fließen in die Schaffung von Gemeindenetzen für 5.000 Menschen in drei abgelegenen ländlichen Gemeinden und die Bewusstseinsbildung in Madagaskar . Das Projekt wird zudem einer Gruppe von Personen, die anderen Menschen Internetkenntnisse beibringen, in technischer Hinsicht schulen und grundlegende Internetkenntnisse vermitteln.



. Das Projekt wird zudem einer Gruppe von Personen, die anderen Menschen Internetkenntnisse beibringen, in technischer Hinsicht schulen und grundlegende Internetkenntnisse vermitteln. 25.000 Dollar für eine Kampagne im Bereich Datenschutz und Sicherheit im Internet in Portugal , die das Bewusstsein von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen schärfen soll.



, die das Bewusstsein von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen schärfen soll. 13.800 Dollar für ein Projekt zur Modernisierung der Internet-Infrastruktur in weiterführenden Schulen an der Südküste Nicaraguas - einer Region mit einer Internetversorgungsrate von 14% und einer Schulabbrecherquote von 50%. Das Projekt wird Technologie für glasfaserbasiertes Internet und Hochgeschwindigkeits-Ethernet installieren, Schulen mit einem portablen Netzwerk ausstatten und Internetschulungen für nachhaltigere Gemeinden bereitstellen.



- einer Region mit einer Internetversorgungsrate von 14% und einer Schulabbrecherquote von 50%. Das Projekt wird Technologie für glasfaserbasiertes Internet und Hochgeschwindigkeits-Ethernet installieren, Schulen mit einem portablen Netzwerk ausstatten und Internetschulungen für nachhaltigere Gemeinden bereitstellen. 30.000 Dollar für die Generierung zuverlässiger statistischer Daten über die Internetnutzung in Mali, insbesondere zu Nutzung/Missbrauch von Social Media, die sich sowohl in ländlichen als auch in städtischen Gebieten populär geworden sind.

Die Internet Society Foundation vergibt Fördermittel an die Internet Community, die Internet Society Chapters, gemeinnützige Organisationen und Einzelpersonen, die in einem oder mehreren der folgenden Programmbereiche tätig sind:

Initiativen zur Bildung gemeinschaftlicher Kompetenzen für den Zugang und die Nutzung des Internets (darunter digitale Kompetenz, Erreichen nicht angebundener Bevölkerungsteile, Sensibilisierung und Produktion lokaler Inhalte),

Initiativen, die bei Naturkatastrophen helfen,

Möglichkeiten zur Forschung in technischen, wirtschaftlichen und politischen Themenbereichen,

Initiativen, die innovative Techniken zur Förderung eines Internets für alle aufzeigen,

Lokale und regionale Projekte, die von den fast 140 Chaptern der ISOC (Beyond the Net) unterstützt werden.

Die Internet Society Foundation wird ihre nächste Ausschreibung für Förderanträge Anfang 2020 durchführen. Weitere Informationen über künftige Ausschreibungen finden Sie unter: https://www.isocfoundation.org/grant-programmes/.

