Der Börsen-Wecker vom 20.12.2019 mit den wichtigsten Ereignissen der letzten Stunden. Übersichtlich aufbereitet mit den Schlusskursen vom Dax, Dow Jones und Nikkei 225. BörseAktien Frankfurt: Hexensabbat könnte Bewegung bringen Die letzte volle Handelswoche im Jahr 2019 steuert am Freitagmorgen zunächst auf einen ruhigen Auftakt zu weiterlesen RohstoffeÖlpreise hält sich auf Dreimonatshoch Die Ölpreise haben am Freitag in der Nähe ihrer dreimonatigen ...

