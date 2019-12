München (ots) -Wer ist der King of Trash?Keine Frage, OLIVER KALKOFE! Er wird geliebt, gehasst, vergöttert und ist preisgekrönt! Unser Magic-Kalk aka. Trash-Terminator - Oliver Kalkofe. Er steht alle Jahre wieder schenkeltief im TV-Schund und zieht für ganz Fernsehdeutschland mit "Kalkofes Mattscheibe" die fiesesten Fernsehfiaskos zurück aus der Verdrängung und rein ins Rampenlicht.Freitag, 27. Dezember, 20:15 Uhr wird "Kalkofes Mattscheibe: Fresse 2019 - Der Jahresrückblick" wieder meteoritenmäßig einschlagen! Laser-scharf wird Oliver Kalkofe wieder das im wahrsten Sinne des Wortes, abgelaufene Fernseh-Jahr 2019 sezieren und die schlimmsten Bewegtbild-Angriffe aus Web und TV vor Gemüte führen. Ehre wem Ehre gebührt, doch so viel sei schon einmal verraten, die eigentlichen Stars der Show sind GNTM-Mama Heidi Klum, Ex-FPÖ-Chef Strache und AFD-Politiker Bernd, äh pardon Björn Höcke, Annegret Kramp-Karrenbauer, Christian Lindner, David Hasselhoff und jede Menge sonstiger Wahnsinniger.Bevor es dann in ein neues Jahr schlechter Fernsehkultur geht, gibt es gleich zu Silvester ab 20.15 Uhr 25 Clips aus 25 Jahren, handverlesen und ausgewählt von den treusten Mattscheibe-Fans. Mit dabei sind Klassiker wie "Wie geht's dem Papst?", "Kader Loths Lotheratur", "Der Jimi Hendrix des Xylophons" und "Dr. Mabuses Mösenhof-Protein". Ein komprimiertes Stück deutsche TV-Geschichte.Die Sendedaten in der Übersicht:Freitag 27. Dezember:KALKOFES MATTSCHEIBEIBE "Fresse 2019!" Der Jahresrückblick ab 20.15 UhrDienstag, 31. Dezember (Silvesterabend):BEST OF KALKOFES MATTSCHEIBE - "Die 25 Lieblingsclips aus 25 Jahren" ab 20.15 Uhr KALKOFES MATTSCHEIBE "Fresse 2019!" Der Jahresrückblick ab 22.00 Uhr (Wdh.)Mittwoch, 1. Januar (Neujahr):MATTSCHEIBE MARATHON aus 25 Jahren KALKOFES MATTSCHEIBE:- "Loddar, Heidi und Britt" ab ca. 15.15 Uhr- "Ostalgie" ab ca. 16.25 Uhr- "Homeshopping" ab ca. 17.44 Uhr- "Fürchterliche Traumhochzeiten" ab ca. 18.55 Uhr Das ist Entertainment.Das ist Satire.Mehr ist mehr.Viel hilft viel. Kalkofes Mattscheibe.Auf TELE 5. "Kalkofes Mattscheibe" ist eine Produktion von Rat Pack Filmproduktion GmbH und KALK TV im Auftrag von TELE 5.Pressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4474604