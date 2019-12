Gränichen (awp) - Die auf Raumklima spezialisierte Zehnder Gruppe erhält ein neues Gruppenleitungsmitglied. Jörg Metzger soll als neuer Leiter des Kompetenzzenters Radiators zugleich Mitglied der Gruppenleitung werden. Metzger tritt die Stelle spätestens am 1. Juli 2020 an, wie Zehnder am Freitag mitteilte. Metzger ersetze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...