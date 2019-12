Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eltville (pts013/20.12.2019/08:45) - 2020 wird das Jahr von Gold und Silber. Das prophezeien kurz vor Jahresende selbst die Analysten der Großbanken. "Demnach können auch die Anlageexperten der Big Player gar nicht anders, als bei Gold und Silber allerbeste Aussichten zu prognostizieren. Die Menschen wollen keine obskuren Bankprodukte mehr, sie wollen Werte, die auch an die nächste Generation weitergegeben werden können", so Hans Kleser, erfahrenster und innovativster Sachwertexperten Deutschlands, der mit den Fachleuten der G Deutsche Gold AG https://deutsche-gold.ag die Portfolios und Goldbestände von Tausenden Anlegern verwaltet. Edelmetalle: Generationensichere Anlage für Groß- und Kleinanleger Im Jahr 2019 gab es einen enormen Run auf Gold. Die Notenbanken von großen Staaten wie China, Russland und USA kauften Tonnen von Gold auf. "Als Kleinanleger sollte man da nicht zurückstecken und ebenfalls tun, was getan werden muss - in Gold investieren", so Hans Kleser. Goldene Zukunft mit goldenen Geschenken! Kinder wurden früher nicht mit Spielkonsolen und Handys beschenkt, sondern es gab neben dem obligaten Spielzeug auch immer etwas, das die Zukunft des Kindes absichern sollte - Goldmünzen. "Nachhaltiger als Gold- und Silbermünzen können Geschenke kaum sein. Vor allem in Zeiten immer größerer Unsicherheit auf den Finanzmärkten. Gold bleibt bestehen, Gold behält seinen Wert - auch in den größten Krisen und über Generationen. Goldbarren, Goldmünzen, Silberbarren oder Barren aus Rhodium und lupenreinen Diamanten sind nicht nur edle, sondern vor allem die sichersten Geschenke, die es gibt, die auch noch an Wert zunehmen und nicht nach 1 Jahr schon veraltet und kaputt sind", so Hans Kleser. Die von der G Deutsche Gold AG als "besonderes Geschenk" zusammengestellten Wertetableaus mit Gold, Silber und Rhodium in den unterschiedlichsten Preiskategorien haben in den letzten Jahren 12 % p.a. Wertzuwachs erlebt und können ganz einfach online bestellt werden: https://werteshop.hk-werte.de/wertetableau Sachwerte-Info Deutschland: 0049/6123 68 80 70-1 Sachwerte-Info Schweiz: 0041/716 72 50-50 (Ende) Aussender: G Deutsche Gold AG Ansprechpartner: Hans Kleser Tel.: +49 6123 688070 1 E-Mail: h.kleser@deutsche-gold.ag Website: www.deutsche-gold.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191220013

