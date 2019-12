Track Record bei Unternehmensanleihen nach neuem Prospektrecht: Luther begleitete nun UniDevice DGAP-News: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Anleihe Track Record bei Unternehmensanleihen nach neuem Prospektrecht: Luther begleitete nun UniDevice 20.12.2019 / 09:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 20. Dezember 2019, Frankfurt am Main - Erneut beriet die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft rechtlich bei der Begebung einer Unternehmensanleihe nach neuem Prospektrecht. Luther hat den B2B-Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisige Smartphones bei der Strukturierung der Anleihebedingungen, der Erstellung des Wertpapierprospekts sowie als Transaktionsanwalt rechtlich beraten. Die UniDevice AG, deren Aktie bereits im Mittelstandssegment m:access der Münchner Börse und im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet ist, hat eine fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 6,5% p.a. (halbjährige Zinszahlung) und einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro begeben. Nach Abschluss der Zeichnung über die Zeichnungsfunktionalität Direct Place werden die Schuldverschreibungen im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Quotation Board für Anleihen gehandelt. Die UniDevice AG beabsichtigt den Emissionserlös für weiteres Wachstum und gegebenenfalls zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten zu verwenden. Der Wertpapierprospekt für die Debütanleihe von UniDevice wurde binnen sieben Wochen von Luther in Abstimmung mit UniDevice erstellt und von der Aufsichtsbehörde in Luxemburg (CSSF) gebilligt. Für die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft ist dies bereits der fünfte Prospekt einschließlich Basisprospekte nach neuem Wertpapierprospektrecht, zu dem sie seit Anwendbarkeit des neuen Prospektrechts am 21. Juli 2019 beraten hat. Für die UniDevice AG: Luther, Bank- und Kapitalmarktrecht: Ingo Wegerich (Partner, Federführung), Elena Recklin (beide Frankfurt am Main) Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Mit einem umfassenden Angebot in allen wirtschaftlich relevanten Feldern der Rechts- und Steuerberatung ist Luther eine der führenden deutschen Wirtschaftskanzleien. Die von JUVE als "Kanzlei des Jahres 2019" ausgezeichnete Full-Service-Kanzlei ist mit mehr als 420 Rechtsanwälten und Steuerberatern in zehn deutschen Wirtschaftsmetropolen vertreten sowie mit zehn Auslandsbüros* in wichtigen Investitionsstandorten und Finanzplätzen Europas und Asiens präsent. Zu ihren Mandanten zählen große und mittelständische Unternehmen sowie die öffentliche Hand. Luther verfügt über enge Beziehungen zu Wirtschaftskanzleien in allen maßgebenden Jurisdiktionen. In Kontinentaleuropa ist Luther Teil einer Gruppe von unabhängigen, in ihren jeweiligen Ländern führenden Kanzleien, die seit vielen Jahren ständig bei grenzüberschreitenden Mandaten zusammenarbeiten. Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH verfolgt einen unternehmerischen Ansatz: Alle Beratungsleistungen richten sich am größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen für den Mandanten aus. Die Erarbeitung unternehmerisch sinnvoller und dauerhaft tragfähiger Lösungen steht im Mittelpunkt. Alle Rechtsanwälte und Steuerberater bringen ein interdisziplinäres Aufgabenverständnis mit und haben langjährige Erfahrung in der fachübergreifenden Zusammenarbeit. Weitere Informationen finden Sie unter: www.luther-lawfirm.com * inkl. Corporate Services Pressekontakt Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Katrin Schumacher Marie Lingenthal katrin.schumacher@luther-lawfirm.com marie.lingenthal@luther-lawfirm.com Telefon +49 40 18067 24995 Telefon +49 221 9937 10336 20.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 941231 20.12.2019 AXC0075 2019-12-20/09:24