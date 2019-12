Driving Home for Christmas - die festlichen Anstrengungen der Deutschen

Weihnachten ist für viele Menschen die Zeit, die man vor allem im Kreise der Familie verbringen möchte. Dafür werden nahezu keine Mühen gescheut, um dieses Ziel zu erreichen, wie eine aktuelle Studie von Mastercard mit interessanten Zahlen aufzeigt. Über 43 Millionen Söhne und Töchter reisen aus den verschiedensten Teilen der Welt nach Hause, um die Weihnachtstage mit ihrer Familie zu verbringen. Das zeigt eine von Mastercard beauftragte Studie, die über 10.000 Menschen aus 19 Ländern Europas befragt hat.

Volles Haus. Wir Deutsche legen durchschnittlich 410 Kilometer zurück, um zur Weihnachtszeit nach Hause zu kommen, investieren 357 Euro für die Heimreise und fangen durchschnittlich zwei Monate vor Weihnachten an, für die Heimkehr zum Fest zu sparen. So richtig voll und geschäftig wird es auf den deutschen Straßen, Schienen und in der Luft am Heilig'Abend selbst. Das ist der beliebteste Reisetag der Deutschen an Weihnachten, am 24. Dezember ist gefühlt das ganze Land unterwegs. Interessant ist hierbei auch:

Der erste Grund für die Heimreise ist das Wiedersehen mit den Eltern, aber der zweite ist immerhin 29 Prozent nehmen die Reise auch auf sich, um zu ihrem geliebten Haustier zurückzukehren!

Den vollständigen Artikel lesen ...