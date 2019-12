SÜSS MicroTec (ISIN: DE000A1K0235), führender Anbieter von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte, gibt die Absicht zum Kauf von PiXDRO, einem Geschäftsbereich der Meyer Burger Deutschland GmbH, bekannt. Beide Unternehmen haben am 19. Dezember 2019 einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt EUR 4,5 Millionen in bar. SÜSS MicroTec SE wird in diesem Zug die rund 30 Mitarbeiter am Standort in Eindhoven, Niederlande, übernehmen. Die Transaktion wird voraussichtlich Ende Februar 2020 vollzogen sein. Mit einem Jahresumsatz von rund 7 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...