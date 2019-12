Wiesbaden (ots) - Lange war es ruhig um Mehmet Göker. Doch nun meldet sich der Erfolgsunternehmer mit einem Seminarkonzept zurück, das Sie in 12 Kapiteln zum beruflichen und privaten Erfolg führt.Die beste Zeit Ihres Lebens beginnt jetzt! Sie haben tolle Geschäftsideen, aber stoßen nicht auf genügend Resonanz? Vielleicht möchten Sie mit Ihrem Unternehmen auf die Erfolgsspur, aber Ihnen fehlen die Impulse, um durchzustarten? Dann ist es an der Zeit, das Ruder herumzureißen und endlich berufliche und private Ziele zu definieren. Wie das funktioniert, erarbeitet Mehmet Göker in einem bahnbrechenden Online-Seminar mit Ihnen. Beginnen Sie mit dem "Change Your Life Masterkurs 2020" die beste Zeit Ihres Lebens.Auf unserer Produkt-Seite https://change-your-life-masterkurs.de/ finden Sie zusätzlich ein ca. 30 Minütiges Interview mit Mehmet E. Göker unter der Moderationsleitung von Veronika Prühs.Mehmet Göker - mit Leidenschaft und Engagement zum ZielMehmet Göker war der Star der Versicherungsmakler, dem seine ganze Branche zu Füßen lag. Bereits mit 30 hatte es das einstige Migrantenkind geschafft, zum Multimillionär zu werden. So legendär wie sein Verkaufsstil, der ihn zum Liebling der großen Versicherungskonzerne machte, war auch sein Absturz. Mehmet Göker, der gerne mit Privatjet und Ferrari unterwegs war, macht aus seiner Pleite, die genauso spektakulär wie einst sein Aufstieg war, kein Geheimnis. Denn hinzufallen ist kein Problem, so lange danach sämtliche Energie darauf fokussiert wird, wieder auf Erfolgskurs zu kommen.Mehmet Göker programmiert auch Sie auf ErfolgGenau diese Authentizität Mehmet Göker's, der die Krise stets als Chancebegriffen hat, zieht sich wie ein roter Faden durch den "Change yourlife Masterkurs 2020". In zwölf Kapiteln vermittelt Ihnen derUnternehmer, wie Sie mit Herz und Seele und einem unerschüttlichenGlauben an sich selbst erfolgreich werden. Dieser Kurs ist für Sie,wenn Sie:- das richtige Mindset finden wollen, um aus dem Nichts einFirmenimperium zu erschaffen- das perfekte Konzept für Ihre Firma brauchen- Strategie benötigen, um Hohn und Spott in der Branche zubegegnen- Ihre Produkte richtig aufsetzen und vermarkten wollen- mehr Informationen über Organisation und Mitarbeiterführungsuchen- zu Ihrem persönlichen Führungsstil finden möchten und dabeistets das Vertrauen in Ihre Stärke bewahren- auf dem Gipfel des Erfolgs anlangt sind und sich die Fragestellt, wie Sie weitermachen sollen Mit seiner charmanten, aber dennoch direkten Art begleitet Sie Mehmet Göker auf dem Weg zum Erfolg. Dabei lässt er Sie an seiner eigenen Geschichte zwischen Erfolg und Misserfolg teilhaben, sodass Sie jede Menge Impulse für Ihre eigenen Projekte erhalten. Das Tempo bestimmen Sie. Der digitale Masterkurs ist direkt nach der Anmeldung abrufbar. Der lebenslange Zugriff erlaubt es Ihnen, Ihren Erfolg durch maximale Wiederholungen der einzelnen Kapitel permanent zu optimieren.Falls Sie weiteres Informations-Material benötigen: https://drive.google.com/drive/folders/1dZMfJyVGusxpwwXfvG0E3fuwtepJaRqxHier finden Sie das Interview zum Download, Clips, sowie Fotos.Pressekontakt:Dolphin Medien & Beteiligungsgesellschaft mbHDresdener Ring 2 | 65191 Wiesbaden | GermanyEmail: support@dolphin-medien.deTelefon: +49-(0)611-71186730Telefax: +49-(0)611-71186739Sitz der Gesellschaft: Mainz | Amtsgericht Mainz, HRB 47779 |Geschäftsführer: Benjamin KrauseOriginal-Content von: Dolphin Medien & Beteiligungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139827/4474678