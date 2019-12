Wien (www.anleihencheck.de) - Die erste Version des EU Taxonomie (nachhaltige Investitionen) Gesetzes vom 5. Dezember wurde, angeführt von französischen Vertretern, überraschend blockiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Für diese sei das "Wording" bezüglich Atomenergie zu negativ formuliert gewesen. Die zweite Version, welche lediglich minimal adaptiert gewesen sei, habe nun eine Einigung zwischen dem EU Rat und der EU Kommission gebracht. Das Thema Atomenergie sei nicht grundsätzlich als nicht Taxonomie-fähig (eligible) bezeichnet worden, jedoch bleibe der Terminus "do not significantly harm (nicht wesentlich schaden)" bestehen und werde in Zukunft beim Thema Atomenergie sicher noch zu vielen Diskussionen führen. Nichtsdestotrotz sei ein wichtiger Schritt gemacht, um nachhaltige Investitionen weiter voranzutreiben und "green washing" zu erschweren. (News vom 19.12.2019) (20.12.2019/alc/n/a) ...

