MAILAND (Dow Jones)--Intesa Sanpaolo will den Krankenversicherer RBM Assicurazione Salute übernehmen. Die italienische Bank vereinbarte zunächst den Kauf einer Mehrheit von 50 Prozent plus einer Aktie für 300 Millionen Euro und will bis 2029 auch den Rest erwerben.

Die Transaktion stehe im Einklang mit ihrem Ziel, die Präsenz in der Versicherungsbranche auszuweiten, teilte die Intesa Sanpaolo SpA mit. Das Geschäft werde den Namen Intesa Sanpaolo RBM Salute erhalten und einen Anteil von 20,8 Prozent am italienischen Krankenversicherungsmarkt haben.

Gemäß der Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen wird Intesa den ersten Teil der Transaktion bis Juli 2020 abschließen. In den Jahren 2026 bis 2029 will die in Mailand notierte Bank dann schrittweise den Rest von RBM zu einem von der Geschäftsentwicklung abhängigen Preis erwerben.

December 20, 2019

