München (ots) - Eine besonderes Stück Fernsehgeschichte geht zu Ende: Am 1. Weihnachtstag zeigt Das Erste mit "Donna Leon - Stille Wasser" die letzte Verfilmung der für das Fernsehen adaptierten Bestseller von Romanautorin Donna Leon. In seinem 26. Fall muss Uwe Kockisch als Guido Brunetti die eigenen Grenzen erkennen: Der venezianische Commissario ist von seiner aufreibenden Arbeit ausgebrannt und braucht nach einem Schwächeanfall in der Questura dringend Erholung. Doch auch im Krankenstand macht sich der idealistische Ermittler daran, den mysteriösen Todesfall eines Bienenzüchters aufzuklären, der ihm in kurzer Zeit ein besonders vertrauter Freund geworden war. Ein vager Mordverdacht, Indizien für einen Umweltskandal und ein altes Geheimnis sorgen dafür, dass Brunetti eigene Ermittlungen anstellt und seine Gesundheit aufs Spiel setzt. Die idyllische Laguneninsel Sant'Erasmo dient Regisseur Sigi Rothemund als Kulisse für die Verfilmung des Donna-Leon-Bestsellers "Stille Wasser".An der Seite von Uwe Kockisch als Commissario Brunetti spielen Julia Jäger als Paola Brunetti, Karl Fischer als Sergente Vianello, Annett Renneberg Signorina Elletra, Dietmar Mössmer als Alvise, Laura-Charlotte Syniawa als Chiara Brunetti, Patrick Diemling als Raffi Brunetti, Ueli Jäggi als Dottore Aurino und in den gewohnt hochkarätig besetzen Episodenrollen Marie Leuenberger, Hermann Beyer, Suzanne von Borsody, Kai Schumann, Roman Knizka, Gerhard Gabers, Anton Spieker, Paul Faßnach, Volkmar Kleinert, Daniel Rodic, Sandra Nedeleff u.v.a.Das Erste verabschiedet sich von der beliebten Krimireihe "Donna Leon" auf einem besonderen Sendeplatz und zeigt Uwe Kockisch als Commissario Brunetti in seinem letzten Fall "Stille Wasser" am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember 2019, um 20:15 Uhr, online first in der Mediathek ab 23. Dezember 2019."Donna Leon - Stille Wasser" ist eine Produktion der UFA Fiction (Produzent: Benjamin Benedict, ausführender Produzent: Marc Lepetit) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste für den Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten". Die Redaktion verantworten Barbara Süßmann und Katja Kirchen (ARD Degeto). Das Drehbuch stammt von Stefan Holtz und Florian Iwersen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Regie führte erneut Sigi Rothemund.Fotos über www.ardfoto.deDie Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Pressekontakt:ARD Degeto Pressestelle, Kerstin Fuchs,Tel.: 0173 / 5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.dePublic Relations UFA Fiction, Doreen ZimmermannTel.: 0331 / 7060-370, E-Mail: doreen.zimmermann@ufa.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4474732