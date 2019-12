EMX Royalty beteiligt sich an der Rawhide Acquisition Holding. Damit verdient EMX mit am Gold- und Silberabbau in der Rawhide-Mine in Nevada

Einzelheiten des neuen Deals

EMX Royalty (ISIN: CA26873J1075; Aktienkurs 2,00 CAD I 1,37 Euro) hat sein starkes finanzielles Polster genutzt, um seine Beteiligungen auszubauen. 19,9 Prozent erhält EMX an der Rawhide Acquisition Holding, die über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft (Rawhide Mining) die Rawhide-Gold- und Silbermine besitzt. Dort werden bereits Doré-Barren im Tagebau-Auslaugungsbetrieb gefördert. Der Kaufpreis beträgt 3,5 Mio. US-Dollar. EMX hat zudem das Recht, einen Manager in ddas Board des Unternehmens zu berufen.

Ausbeute in der Rawhide-Mine

Die Mine ist rund 80 Kilometer von Fallon, Nevada, entfernt. Sie befindet sich im Gold-Silber-Gürtel Walker Lane und ist von historischen Minen umgeben. Mehr als eine Million Unzen Gold wurden hier schon gefördert. In diesem Gebiet wurde bereits 1906 Gold entdeckt und in kleinen Mengen aus dem Boden geholt. Von 1990 bis 2003 produzierte Kennecott im Tagebaubetrieb 1,4 Mio. Unzen Gold und 10,9 Mio. Unzen Silber. Danach erblickten nochmals bis 2010 weitere 200.000 Unzen Gold und 1,9 Mio. Unzen Silber das Licht der Welt. Von 2011 bis 2018 konnten 160.000 Unzen Gold und 1,8 Mio. Unzen Silber gefördert werden.

Die Rawhide-Mine heute

Anfang des Jahres erhielt Rawhide Mining die Genehmigung, die Mine um Satellitenlagerstätten zu erweitern. Mit dem Tagebau wurde bereits begonnen. So sollen zur derzeitigen nicht mehr ...

