Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro1,1122 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen.Zum Franken erholte sich der Euro wieder über die Marke von 1,09 auf zuletzt 1,0904 Franken, nachdem er am Donnerstagabend noch bei 1,0878 stand. Der US-Dollar rückte zum Franken minim vor auf 0,9805 von 0,9794 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...