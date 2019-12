Guten Morgen,mit Blick auf die kommende Weihnachtswoche gestaltet sich auch der letzte Handelstag dieser Woche eher verhalten. Was nicht unbedingt heißt, dass es langweilig werden muss. Schließlich ist heute auch noch mal großer Verfallstag auf Aktienindices und Einzelaktien. Während beim DAX nach einhelliger Meinung am Markt die entsprechenden Akteure mit dem derzeitigen Index stand um 13.200 Punkten gut leben können, könnte es am Abend bei einigen Einzeltiteln noch etwas zu Bewegungen kommen, besonders, wenn sie um runde Marken herum notieren.Dennoch: Mit großen Überraschungen rechnet faktisch niemand. Wie zu hören war, haben sich eigentlich alle schon auf die kommende ruhige Weihnachtswoche eingestellt und größere Umschichtungen dürften kaum noch geplant oder umgesetzt werden. Relative Ruhe gibt es auch an der Front der bislang bekannten geopolitischen Fragen.

