SÜSS MicroTec kündigt den Kauf der PiXDRO-Sparte vom Schweizer Unternehmen Meyer Burger an. Den Kaufpreis beziffert man auf 4,5 Millionen Euro. Man werde "in diesem Zug die rund 30 Mitarbeiter am Standort in Eindhoven, Niederlande, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...