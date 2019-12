Kaum ist der Kupferpreis ausgebrochen, gibt es auch gute Nachrichten von Nevada Copper. Die Kanadier haben die kommerzielle Produktion auf ihrer ersten Kupfermine auf Pumpkin Hollow aufgenommen. Schon in den nächsten Wochen soll das erste Material verschifft sowie der erste Dollar eingenomen werden. Und auch die Analysten sind optimistisch!

Kommerzielle Produktion aufgenommen

Eine Kupfermine in Betrieb zu nehmen dauert oft zehn Jahre und länger. Und das war auch bei Nevada Copper (0,34 CAD | 0,26 Euro; CA64128F1099) der Fall, wobeihier eine Fast-Pleite und eine Rettungsaktion durch einen Großaktionär sowie der Austausch des Managements nötig waren, um ans Ziel zu kommen. Nun aber hat das Unternehmen die kommerziellen Kupferproduktion auf der Mine Pumpkin Hollow in Nevada aufgenommen. Damit hat man das selbst gesteckte Ziel erreicht, noch in diesem Jahr mit dem Abbau zu beginnen. Es ist übrigens die erste neue Kupfermine in den USA seit mehr als 15 Jahren. Schon in den kommenden Wochen soll das erste Konzentrat verschifft werden, damit fließen auch die ersten Dollar in die Kasse der Kanadier. Einer der Abnehmer ist übrigens die deutsche Aurubis in Hamburg (mehr hier). Wie bei Minen üblich, läuft nun die sogenannte Ramp-Up-Phase, in der die Produktion hochgefahren wird. Nevada Copper erwartet, dass man im Laufe des ersten Halbjahrs die volle Produktionskapazität erreichen werde.

Als nächstes steht ein Tagebau im Fokus

In einem vollen Jahr sollen dort 65 Mio. Pfund an Kupfer produziert werden. Die Produktionskosten sollen in den ersten vier Jahren bei 1,86 Dollar je ...

