Europas Anleger haben am letzten Verfallstag des Jahres bei Aktien zugegriffen. Allerdings waren die Umsätze in der Vorweihnachtszeit ruhig. Dax und EuroStoxx50 legten am Freitag um jeweils 0,3 Prozent zu auf 13.245 Zähler beziehungsweise 3751 Punkte. "Die Kauflaune der Anleger hierzulande hält sich vor den Feiertagen in Grenzen", sagte Milan...

