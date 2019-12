Die britische Notenbank soll künftig von ihrem früheren Vizechef Andrew Bailey geführt werden. Der 60-Jährige wurde am Freitag von der Regierung in London für den Chefsessel nominiert. Er trete Mitte März die Nachfolge von Amtsinhaber Mark Carney an, teilte Finanzminister Sajid Javid mit.

