Wien (www.anleihencheck.de) - Nachdem Ende Oktober die Absicht bekannt gegeben wurde, eine 50/50 Fusion durchführen zu wollen, konnte gestern ein verbindlicher Fusionsvertrag zwischen Fiat Chrysler und PSA unterzeichnet werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Damit entstehe der weltweit viertgrößte OEM mit einem Absatz von 8,7 Mio. Fahrzeugen und Umsätzen iHv. EUR 170 Mrd., welche sich i.W. auf Nord Amerika (43%) und Europa (46%) verteilen würden (Basis GJ 18). Insgesamt würden jährliche Synergien iHv. EUR 3,7 Mrd. erwartet (80% bis zum Jahr vier; Einmalkosten: EUR 2,8 Mrd.), welche in den Bereichen Technologie/ Produkte (40%), Einkauf (40%) sowie Marketing/IT/ Logistik (20%) erzielt und u.a. für Investitionen zur Erreichung der CO2-Vorgaben verwendet werden sollten. Mit einem Abschluss werde, vorbehaltlich regulatorischer Zustimmung, in 12 bis 15 Monaten gerechnet. (News vom 19.12.2019) (20.12.2019/alc/n/a) ...

