Wie die Seite aktiencheck.de vermeldet, hat der US-Hedgefonds AQR Capital Management am 18. Dezember seine Netto-Shortposition von 0,50 auf 0,60 Prozent der Aktien an der K+S AG erhöht. Für den Salz- und Düngemittelhersteller ist diese Form der Spekulation auf sinkende Kurse eigentlich keine gute Nachricht. Doch der Kurs der K+S-Aktie hält sich wacker bei über 11 Euro, verzeichnet noch immer ein Wochenplus von rund drei Prozent; auch am Freitag ging es zunächst aufwärts. Nicht ohne Grund möglicherweise: ... (Achim Graf)

