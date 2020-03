Nach dem Rutsch in die Verlustzone im vergangenen Jahr müssen sich Aktionäre von Wacker Chemie mit einer geringeren Dividende begnügen. Für 2019 sollen die Anteilseigner 0,50 Euro je Aktie erhalten, wie der Spezialchemiekonzern am Dienstag in München mitteilte. Das sind zwei Euro weniger als ein Jahr zuvor und weniger als Analysten im Mittel erwartet hatten.Das Unternehmen litt 2019 unter einer trägen Weltwirtschaft und schwierigen Solargeschäften. Die Bayern schrieben mehrere hundert Millionen ...

