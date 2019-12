Volkswagen: Wieder eine Millionenstrafe, so geht es für die Aktie jetzt weiter

Schlechte Nachrichten für Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039): Gegen den DAX-Konzern hat ein australisches Gericht im Dieselskandal eine Strafe in Höhe von umgerechnet 77 Mio. Euro verhängt. Dabei handelt es sich um die höchste jemals verhängte Strafe wegen des Verstoßes gegen das australische Verbraucherschutzgesetz, teilte die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde ACCC mit.

VW will die Gerichtsentscheidung prüfen

Nach eigenen Angaben will Volkswagen nun prüfen, ob das Unternehmen die Entscheidung des Gerichts anfechten will. VW wurde vor 3 Jahren von ACCC verklagt. Australische Kunden seien mit der Aussage des Konzerns betrogen worden, dass die über 57.000 importierten Dieselautos umweltfreundlich seien. Volkswagen hatte im September 2015 nach Ermittlungen von US-Behörden zugegeben, weltweit in etwa 11 Mio. Dieselfahrzeugen eine illegale Software eingesetzt zu haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...