Montblanc - die Kunst des Schreibens

Edle Schreibgeräte sind ein beliebtes Statussymbol. Wer unterzeichnet nicht gerne einen wichtigen Vertrag mit einem schönen Füllfederhalter oder schreibt ein wichtiges Dokument von Hand? Trotz der Erfindung von Computern, Smartphones und Tablets, die das Schreiben per Hand immer überflüssiger machen, hat der Füllfederhalter immer noch seine Berechtigung als edles Schreibaccessoire. Im Büro oder in der Freizeit erfreuen sich Anhänger der exklusiven Schreibgeräte an den Federschreibern. Die Preise für Füller reichen von 50 Euro bis zu mehreren tausend Euro für herausragende limitierte Stücke, die sich bestens für Sammler eignen. Bekannte Hersteller und Marken sind zum Beispiel Montblanc, Graf von Faber-Castell, Pelikan, Parker und Waldmann oder auch Caran d'Ache, Montegrappa und Waterman. Heute widmen wir uns einmal einem Klassiker, dem Montblanc Füller.

Montblanc ist der Hersteller edler Schreibgeräte schlechthin.

Die Marke Montblanc verkörpert Luxus, Tradition und Qualität. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg produziert vor allem teure Schreibgeräte, aber auch Lederwaren, Armbanduhren und Accessoires. Zu erkennen ist die Marke an dem weißen Sternsymbol, einem stilisierten schneebedeckten Gipfel des Mont Blanc, dem höchsten Berg Europas. Als erster klassischer Füllfederhalter wurde 1924 der "Meisterstück Fountain Pen" hergestellt. In die Feder jedes Montblanc Meisterstücks ist die Zahl 4810 graviert - die Höhe des Mont Blanc. Das Unternehmen Montblanc verspricht dem Kunden sogar eine lebenslange Garantie auf das Kultobjekt. Das Meisterstück 149 von 1952 gilt mit seinem schlichten Design als das berühmteste Schreibgerät der Welt. Korpus und Kappe bestehen aus schwarzem Edelharz. Drei platinierte Ringe mit geprägtem Montblanc-Schriftzug, ein platinierter Clip und eine handgefertigte Goldfeder sind charakteristisch für die Schreiblegende. Das Meisterstück "Solitaire Royal" aus dem Jahr 1994 wurde in Handarbeit mit 4810 Diamanten besetzt und ist einer der teuersten Füllfederhalter der Welt.

Ein Modell aus der neueren Zeit ist der Montblanc "StarWalker". Er wurde 2003 für eine jüngere Zielgruppe entwickelt. Sein Design ist schlicht und ästhetisch, der Preis liegt bei etwa 400 Euro. Der StarWalker ist dem Spaziergang zwischen den Sternen gewidmet. Es geht um die Erforschung des Weltalls und fremder Galaxien und darum, Teil eines der geheimnisvollsten und fantastischsten Abenteuer der Menschheit zu sein: der Erforschung des Weltraums. Die StarWalker Emblem-Technologie zeigt eine transparente blaue Kuppel über dem Montblanc Emblem, die an die Erde beim Aufgehen über dem Horizont des Mondes erinnert.

