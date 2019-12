Nike: Warum der Höhenflug kaum zu stoppen ist

Es läuft weiter rund für Nike (WKN: 866993 / ISIN: US6541061031), zur Freude der Anleger: Die Aktie hat an diesem Donnerstag wieder einmal einen neuen historischen Höchststand erreicht.

Grund für den Höhenflug dürften vor allem die jüngsten Quartalszahlen gewesen sein. So legte der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal 2019/2020 (per 30. November) um 10 Prozent auf 10,3 Mrd. US-Dollar zu, und beim Nettogewinn stand im Vergleich zum Vorjahresquartal ein sattes Plus von 32 Prozent zu Buche (1,1 Mrd. US-Dollar).

Mark Parker gibt Chefposten ab

Mit diesen starken Zahlen kann Mark Parker hoch erhobenen Hauptes seinen Chefposten im Januar an den Nachfolger John Donahoe, den früheren eBay (WKN: 916529 / ISIN: US2786421030)-Chef, übergeben. "Ich war nie optimistischer mit Blick auf die Zukunft des Konzerns", erklärte Parker.

