2019 war für Sie genauso wie für uns ein turbulentes, unter dem Strich aber auch ein sehr erfolgreiches Jahr. Denken Sie an den Put auf Kaffee, der uns zum Auftakt schnelle 67 Prozent Rendite beschert hat, oder auch das Engagement in PNE Wind, mit dem Sie binnen acht Wochen 35 Prozent verdienen konnten. Unter den laufenden Empfehlungen finden sich Neuzugangs-Schmankerl wie Scanship (+63 Prozent) oder Reply (+36 Prozent), aber auch Dinos wie Adidas (+242 Prozent) oder Microsoft (+183 Prozent) die anhaltend Freude machen. Ihr Börsenkompass-Abonnement hat sich also auch in diesem Jahr wieder gelohnt.

Bevor wir uns in eine kurze Weihnachtspause verabschieden, gibt es noch ein wenig Arbeit. Das ein oder andere Limit und Kursziel in unserer Empfehlungsliste braucht ein Update. Damit Sie die Feiertage mit entspanntem Blutdruck sorglos angehen können nehmen Sie bitte die entsprechenden Anpassungen vor.

ISIN: DE000A0LR936, DE0008402215, US8910921084, NO0010708068, US01609W1027, DE0005313704, DE0006095003, DE0007010803, DE0007164600, DE0007551509, DE0007664039, CH0012005267, CH0011075394, IT0003128367

