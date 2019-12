Selbst der Teil-Exit des Großaktionärs kriegt die Aktie nicht klein. Varta-Aktien (WKN: A0TGJ5) verharren bei derzeit rund 117,50 Euro nahe Rekordhoch.

Die Varta-Aktie hat Anleger in 2019 förmlich verzaubert. Dass Großaktionär Dr. Dr Michael Tojner im Dezember ein Aktienpaket von knapp 100 Millionen Euro an institutionelle Investoren verkaufte (wir berichteten), interessiert Anleger kaum. Denn mit einer Kursperformance year-to-date von großartigen +372,7% hat die Varta-Aktie 2019 ein Kursfeuerwerk abgebrannt.

Varta ist die Aktie des Jahres

2019 war ein prägendes Jahr der Konzerntransformation. In den letzten 11 1/2 Monaten hat sich Varta in den MDAX katapultiert, das in Europa angesiedelte Konsumbatterien-Geschäft gekauft, die Vervielfachung seiner Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Knopfzellen initiiert und die Prognose angehoben. Der Abschluss der Akquisition von "Consumer Batteries" in den Konzern wird zum 2. Januar ...

