(shareribs.com) New York 20.12.2019 - Der afrikanische Staat Lesotho arbeitet derzeit an Plänen zum Export von Cannabisprodukten. Für das Land könnte dies zu einer wichtigen Einnahmequelle werden. Einem Bericht von Bloomberg zufolge, plant der von Südafrika umgebene Staat Lesotho den Export von Cannabiserzeugnissen. Dort ist das Unternehmen MG Health Ltd tätig, welches bereits medizinischen Cannabis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...