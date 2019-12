Es ist soweit: Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage stehen bevor. Weltweit lassen viele Börsen an den besinnlichen Tagen den Handel ruhen. Doch gibt es von Land zu Land Unterschiede. Damit Sie keine Überraschungen erleben, haben wir die wichtigsten Ruhezeiten an den Börsen für Sie zusammengefasst. 24. Dezember (Heiligabend) Deutschland: Börsen geschlossenGroßbritannien: Verkürzter Handel (09:00 - 12:30 Uhr) Der Handel an den Börsen in den USA, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...