Kanadische Non-Profit-Organisation hebt in "Hot Button Report" insbesondere die Innovationskraft der Lenzing Gruppe, ihren aktiven Beitrag zur Walderhaltung und ihr hohes Maß an Transparenz hervor. Unternehmen Lenzing - Die Lenzing Gruppe belegt im "Hot Button Report" der kanadischen Non- Profit-Organisation Canopy neuerlich den ersten Platz und stützt damit ihre Rolle als Nachhaltigkeitsvorreiter der Branche. In diesem viel beachteten Ranking stuft Canopy die 32 größten Produzenten holzbasierter Fasern weltweit nach ihrer nachhaltigen Holz- und Zellstoffbeschaffung ein. Holz und der daraus gewonnene Zellstoff sind die wichtigsten Rohstoffe für die nachhaltige Produktion von Cellulosefasern aus Lenzing. "Wir sind sehr stolz auf dieses Top-Ranking. Es unterstreicht unsere führende Position als Nachhaltigkeitsvorreiter in der produzierenden Industrie und in der Faserindustrie im Speziellen und gibt unseren Kunden das Vertrauen, dass wir die richtigen Strukturen geschaffen haben, um Einkauf und Verwendung von Holz aus alten und gefährdeten Wäldern zu vermeiden", sagt Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe. "Umweltschutz und ein schonender Umgang mit Ressourcen sind Teil unserer Verantwortung gegenüber der Natur und der Gesellschaft." Lenzing überzeugte die Non-Profit-Organisation Canopy in diesem Jahr vor allem mit ihrer Innovationskraft zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Textilbranche, ihrem aktiven Beitrag zum Schutz der Wälder und zum Erhalt der Biodiversität sowie ihrem hohen Maß an Transparenz bei der Zellstoffbeschaffung. Mit 26,5 Punkten (+3,5 Punkte im Vorjahresvergleich) erreichte Lenzing die "light to mid green shirt"-Bewertung (dt. "hell- bis mittelgrünes Hemd"). Dies bedeutet, dass bei der Verwendung von holzbasierten Cellulosefasern der Lenzing Gruppe die Gefahr, dass Holz aus Urwäldern und gefährdeten Waldbeständen stammt, sehr gering ist. In der von Lenzing veröffentlichten Richtlinie für den Holz- und Zellstoffeinkauf [https://www.lenzing.com/ index.php?type=88245&tx_filedownloads_file%5bfileName%5d=fileadmin/content/PDF/ 08_Corporate_Governance/Richtlinien_und_Kodizes/DE/ Richtlinie_Holz_Zellstoffeinkauf_DE.pdf] erklärt Lenzing, Holz und Zellstoff ausschließlich aus unumstrittenen Quellen zu beziehen. Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=n4J1nOqwgHs7 [https:// mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=n4J1nOqwgHs7] PIN: n4J1nOqwgHs7 Rückfragehinweis: Filip Miermans Vice President Corporate Communications & Investor Relations Lenzing AG Telefon: +43 664 84 77 802 E-Mail: f.miermans@lenzing.com

