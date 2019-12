FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat in Japan die Zulassung des Krebsmittels Keytruda für drei weitere Indikationen erhalten. Diese betreffen bestimmte Formen von Kopf- und Halskrebs und Keytruda als Erstlinientherapie oder in Kombination mit anderen Medikamenten, wie Merck mitteilte.

December 20, 2019

