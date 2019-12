Von By Michael Dabaie

NEW YORK (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Merck & Co hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für einen Impfstoff gegen das Zaire-Ebolavirus erhalten. Der Impfstoff namens Ervebo dürfe Personen ab 18 Jahren verabreicht werden, teilte Merck & Co am Freitag mit. Nun arbeite man daran, die Herstellung von lizenzierten Dosen auf den Weg zu bringen. Diese dürften etwa im dritten Quartal 2020 verfügbar sein. Merck & Co arbeitet nach weiteren Angaben eng mit der US-Regierung, der Weltgesundheitsorganisation, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und der Impfallianz Gavi zusammen. Die EU-Kommission hatte diesen Impfstoff gegen Ebola bereits Mitte November zugelassen.

Das Medikament wurde seit der Epidemie in Westafrika im Jahr 2014 entwickelt und unter anderem bei Mitarbeitern des Gesundheitswesens schon eingesetzt.

