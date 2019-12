Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv 80/20 lautet der Weg zum Glück. 80 Prozent in Schwergewichte investieren, 20 Prozent in spekulative Unternehmen. Für das 80-Prozent-Depot hat sich der Börsenpunk diesmal Total herausgepickt. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Öl, Total ist auch in innovativen Zukunftstechnologien unterwegs. Das 20-Prozent-Depot bekommt Zuwachs durch Coty. Der französische Parfüm- und Kosmetikkonzern kann endlich auf die Trendwende hoffen. Folgende Aktien werden im Video thematisiert: Gazprom (WKN: 903276), Ballard Power (WKN: A0RENB), Eolus Vind (WKN: A14UH1), Scatec Solar (WKN: A12C5D), Fjordkraft (WKN: A2JGNR), Schloss Wachenheim AG (WKN: 722900), Brown-Forman (WKN: 856693), Hella (WKN: A13SX2), Livent (WKN: A2N464), Total (WKN: 850727), Coty (WKN: A1WY6X), Einhell (WKN: 565493), Monster Beverage (WKN: A14U5Z), John Deere (WKN: 850866), Mondelez (WKN: A1J4U0), Anta Sports (WKN: A0MVDZ), Adidas (WKN: A1EWWW), Match Group (WKN: A1424N). Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk